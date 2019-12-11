İtfaiye ekiplerinin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu
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İtfaiye ekiplerinin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

Bitlis'te itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:16
İtfaiye ekiplerinin tercihi

'te ekipleri, tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekipler, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Ekipler, ve yaşam kategorilerinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ile "Misafir flamingo", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Bitlis Belediyesi Müdürü Nazmi Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasına katıldıklarını belirterek, "Geçen yıl meslektaşımıza oy vermiştik. Bu yıl da haber, yaşam ve spor kategorisinden fotoğraf oylamasına katıldık. Tekrarının gelmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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