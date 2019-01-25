İtfaiye Ekiplerinin Geldiğini Görmesi Çıktığı Yerden İnmesi İçin Yetti

İtfaiye ekiplerinin geldiğini görmesi çıktığı yerden inmesi için yetti

SİVAS - Sivas'ta telefon direğinin başında mahsur kalan kedi, kendini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce çıktığı yerden kendiliğinden indi.

Sivas'ta Fatih mahallesinde bir telefon diğerinin tepesinde mahsur kalan kediye üzülenler itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için itfaiye aracının merdivenini kaldırmaya hazırlanırken, mahsur kalan kedi korkarak çıktığı yerden kendiliğinden indi. Cep telefonları ile bu anı görüntüleyenler kahkahaya boğuldu.

Kaynak: İHA