İtfaiye ekiplerini beklemedi baca yangınını bahçe hortumuyla söndürdü
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İtfaiye ekiplerini beklemedi baca yangınını bahçe hortumuyla söndürdü

SULTANGAZİ'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.

28.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:01
İtfaiye ekiplerini beklemedi baca yangınını bahçe hortumuyla söndürdü

'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.

50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın girişi katındaki lokantanın bacasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. ekiplerini beklemeyen lokanta sahibi eline aldığı bahçe hortumuyla çatıya çıktı. Bacaya su tutan lokanta sahibi yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolün ardından buradan ayrıldı.


Kaynak: DHA
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