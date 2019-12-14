İtfaiye ekiplerinden yavru kedi kurtarma operasyonu

14.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:19

Benzinliğe gelen aracın kaputundan üst üste kedi sesi gelince İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kaputun içinden çıkamayan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda yaşanılan olayda edinilen bilgiye göre 34 AHR 236 plakalı aracın henüz ismi tespit edilemeyen sürücüsü benzin istasyonunun marketini kullanmak için benzinliğe girdi. Şans eseri araç benzinliğe gelene kadar kaputun içinde zarar görmeyen sağanak yağıştan korunmak amaçlı aracın kaputuna girdiği düşünülen kedi araç benzinlikteyken girdiği kaputtan çıkamayınca bağırmaya başladı. Alış verişini tamamlayan sürücü aracının kaputundan üst üste kedi seslerinin geldiğini fark etti. Kedinin çıkmasını bekleyen sürücü kedinin çıkamadığını görünce sıkıştığını anladı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği ekiplerine teslim edildi.



Kedinin oldukça korktuğu ise kameralara yansıdı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA