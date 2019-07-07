İtfaiye ekiplerinden Güvercin kurtarma operasyonu

KARABÜK - Karabük'ün 100. Yıl mahallesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Bahçeşehir Apartmanı'nda meydana geldi. Giriş kattaki dairede oturan Cemil Erdoğan (23), kanat çırpmaları sesinin geldiği havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini fark etti. Kendi çabası ile güvercini kurtarmak isteyen Erdoğan, başarılı olamayınca Karabük itfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede apartmana gelen ekipler, evdeki paspas sopasına soğan çuvalını bağlayarak banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna uzattı. Ayakları çuvala takılan güvercin bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

Kaynak: İHA