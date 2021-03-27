İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu
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İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Galanima Deresi'nde mahsur kalan sahipsiz bir köpek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Galanima Deresi'nde mahsur kalan sahipsiz bir köpek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Galanima Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan sahipsiz köpek, bulunduğu yerden çıkamadı. Deredeki köpeğin farkına varan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde bölgeye ulaştı. Sahipsiz köpeğin mahsur kaldığını gören itfaiye personeli, seyyar merdiven yardımı ile dereye indi. Ekiplerin korkmaması için bir süre sevdiği köpek, daha sonra dereye uzatılan kurtarma aparatına bağlanarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, sağlık durumunun iyi olduğunu anladıkları sevimli köpeği, yemek verdikten sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturdular.

İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu
İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu
İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu
İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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