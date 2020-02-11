İtfaiye ekiplerinden askerlik şubesi personellerine eğitim

11.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:24

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde itfaiye ekipleri, askerlik şubesinde görev yapan personele yangın önleme ve acil durum müdahale eğitimi verdi.

İtfaiye ekipleri, askerlik şubesi personeline yangın anında ne yapmaları gerektiği ve teçhizatların nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca yangın esnasında binadaki belge, evrak ve dosyaların kurtarılmasına ilişkin de çalışma yapıldı.

Kaynak: AA