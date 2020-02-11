İtfaiye ekiplerinden askerlik şubesi personellerine eğitim
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İtfaiye ekiplerinden askerlik şubesi personellerine eğitim

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde itfaiye ekipleri, askerlik şubesinde görev yapan personele yangın önleme ve acil durum müdahale eğitimi verdi.

11.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:24
İtfaiye ekiplerinden askerlik şubesi personellerine eğitim

'ın ilçesinde ekipleri, askerlik şubesinde görev yapan personele yangın önleme ve acil durum müdahale eğitimi verdi.

ekipleri, askerlik şubesi personeline yangın anında ne yapmaları gerektiği ve teçhizatların nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca yangın esnasında binadaki belge, evrak ve dosyaların kurtarılmasına ilişkin de çalışma yapıldı.

Kaynak: AA
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