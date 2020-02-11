İtfaiye ekiplerinden askerlik şubesi personellerine eğitim
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde itfaiye ekipleri, askerlik şubesinde görev yapan personele yangın önleme ve acil durum müdahale eğitimi verdi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde itfaiye ekipleri, askerlik şubesinde görev yapan personele yangın önleme ve acil durum müdahale eğitimi verdi.
İtfaiye ekipleri, askerlik şubesi personeline yangın anında ne yapmaları gerektiği ve teçhizatların nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca yangın esnasında binadaki belge, evrak ve dosyaların kurtarılmasına ilişkin de çalışma yapıldı.