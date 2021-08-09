İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN ASKERLERE YANGIN EĞİTİMİ 09 2021, 16: 26

İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerimiz, küresel salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde eğitimlerine devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerimiz, küresel salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde eğitimlerine devam ediyor. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı'nda yapmakta olan askerlere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi. Askerlere, yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, orman yangınlarına müdahale konularında ayrıntılı teorik yangın eğitimi verilirken yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulandı. Verilen eğitimlerin ardından yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının sonunda ise eğitimini başarıyla tamamlayan askerlere sertifika verileceği bildirildi.

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İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerimiz, küresel salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde eğitimlerine devam ediyor. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı'nda yapmakta olan askerlere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi. Askerlere, yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, orman yangınlarına müdahale konularında ayrıntılı teorik yangın eğitimi verilirken yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulandı. Verilen eğitimlerin ardından yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının sonunda ise eğitimini başarıyla tamamlayan askerlere sertifika verileceği bildirildi.

Kaynak: Habermetre