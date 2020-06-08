İtfaiye ekipleri yavru kargayı yuvasına kavuşturdu
Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye ekipleri, karga yavrusunu düştüğü yuvasına merdiven yardımıyla yerleştirdi.
08.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:30
Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye ekipleri, karga yavrusunu düştüğü yuvasına merdiven yardımıyla yerleştirdi.
İlçeye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi Badal Sokak'ta vatandaşlar, karga yavrusunun, bir binanın çatısındaki yuvasından düştüğünü farketti.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yavru kargayı alarak merdiven yardımıyla binanın çatısındaki yuvasına bıraktı.
Kaynak: AA