İtfaiye ekipleri yavru karga için seferber oldu İtfaiye ekipleri yavru karga için seferber olduSİVAS'ta ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tekrar yerine konuldu.

İtfaiye ekipleri yavru karga için seferber oldu SİVAS'ta ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tekrar yerine konuldu. Mevlana Mahallesi'nde cadde üzerindeki ağaçtan karga yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri yavru kargayı vatandaşlardan aldı. Yavru karga bir itfaiye eri tarafından merdiven yardımıyla ağaçtaki yuvasına tekrar bırakıldı. Kaynak: DHA