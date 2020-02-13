İtfaiye ekipleri yanan evden yavru kediyi kurtardı
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İtfaiye ekipleri yanan evden yavru kediyi kurtardı

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

13.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:54
İtfaiye ekipleri yanan evden yavru kediyi kurtardı

'de iki katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Darıcı Mahallesi 487. Sokak'ta İdris Çakmak'a ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kiracıya ait olduğu belirlenen evden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye verdi.

Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri evde buldukları kedi yavrusunu dışarıya çıkardı. Ekipler sakinleştirdikleri yavruyu daha sonra itfaiye merkezine götürdü.

Kedinin bakımı yapıldıktan sonra tekrar eve bırakılacağı öğrenildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ise maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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