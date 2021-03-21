İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı
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İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı

21.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:25
İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dağda uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dağda uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kabalı Mahallesi Sevrice mevkisinde sürüden ayrılan bir keçiyi dağda indiği uçurumdan alamayan Hasan Keleş, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 200 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi için seferber oldu. Olay yerine hızla giden Grup Amiri Alper Çoruh ve ekibi, halatla 150 metre aşağı inerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı ve sahibine teslim etti. - SAMSUN

İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı
İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı
İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı
İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı
İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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