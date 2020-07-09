İtfaiye ekipleri saniyelerle yarışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtfaiye ekipleri saniyelerle yarışıyor

İtfaiye ekipleri saniyelerle yarışıyor Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen çağrılar sonrası olay yerine yetişebilmek adına saniyelerle yarışıyor.

09.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:22

İtfaiye ekipleri saniyelerle yarışıyor

ADIYAMAN - Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen çağrılar sonrası olay yerine yetişebilmek adına saniyelerle yarışıyor.

Gelen ihbarlar karşısında zaman kaybetmeden hızla olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, trafikte kendilerine yol vermeyen sürücülerden yol vermeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyor. 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde yangın ve kaza gibi 708 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, çalınan sirenler ve uyarılara rağmen çoğu zaman bazı araç sürücüleri tarafından kendilerine yol verilmediğini ve bunun da zaman kaybına neden olduğunu söyledi. Her çalan sirenin kendi yakınları için olabileceğini belirterek araç sürücülerini yol verme konusunda duyarlı olmaya davet eden itfaiye ekipleri, aynı zamanda çalışmalarıyla büyük takdir topluyor.

Hayat kurtarmak ve yangınlarda mal kaybını önleyebilmek adına saniyelerle yarıştıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü olarak birinci aydan altıncı ayın sonuna kadar toplamda yangın, trafik kazaları, hayvan kurtarmalarda dahil 708 olaya müdahale ettik. Tabi bu olaylara müdahale esnasında bazı sıkıntılar bazı olaylar yaşıyoruz. Özellikle hatalı parklar, siren duydukları halde araçların yol vermemesi ve bu trafik ışıklarında daha çok karşımıza çıkıyor. Daha hızlı bir müdahale için halkımızın yol vermede bilinçli olması, bu tür olaylara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Yanan ve ya kurtarılması gereken kendi evleri, kendi kardeşleri ve ya yakınları olabilir. Bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Ayrıca santralimize gelen asılsız ihbarlar, gereksiz telefonlar bizi çok fazla etkiliyor" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri saniyelerle yarışıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yaşar Güler Berat Albayrak Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Kemal Sunal Gülben Ergen Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İtfaiye ekipleri saniyelerle yarışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 14:54:41. #1.15#
title