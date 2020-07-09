İtfaiye ekipleri saniyelerle yarışıyor Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen çağrılar sonrası olay yerine yetişebilmek adına saniyelerle yarışıyor.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen çağrılar sonrası olay yerine yetişebilmek adına saniyelerle yarışıyor.

Gelen ihbarlar karşısında zaman kaybetmeden hızla olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, trafikte kendilerine yol vermeyen sürücülerden yol vermeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyor. 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde yangın ve kaza gibi 708 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, çalınan sirenler ve uyarılara rağmen çoğu zaman bazı araç sürücüleri tarafından kendilerine yol verilmediğini ve bunun da zaman kaybına neden olduğunu söyledi. Her çalan sirenin kendi yakınları için olabileceğini belirterek araç sürücülerini yol verme konusunda duyarlı olmaya davet eden itfaiye ekipleri, aynı zamanda çalışmalarıyla büyük takdir topluyor.

Hayat kurtarmak ve yangınlarda mal kaybını önleyebilmek adına saniyelerle yarıştıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü olarak birinci aydan altıncı ayın sonuna kadar toplamda yangın, trafik kazaları, hayvan kurtarmalarda dahil 708 olaya müdahale ettik. Tabi bu olaylara müdahale esnasında bazı sıkıntılar bazı olaylar yaşıyoruz. Özellikle hatalı parklar, siren duydukları halde araçların yol vermemesi ve bu trafik ışıklarında daha çok karşımıza çıkıyor. Daha hızlı bir müdahale için halkımızın yol vermede bilinçli olması, bu tür olaylara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Yanan ve ya kurtarılması gereken kendi evleri, kendi kardeşleri ve ya yakınları olabilir. Bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Ayrıca santralimize gelen asılsız ihbarlar, gereksiz telefonlar bizi çok fazla etkiliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA