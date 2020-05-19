İtfaiye ekipleri otomobile giren yılanı çıkarmak için gitti, yılan otomobilden çıkıp itfaiye...
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İtfaiye ekipleri otomobile giren yılanı çıkarmak için gitti, yılan otomobilden çıkıp itfaiye...

İtfaiye ekipleri otomobile giren yılanı çıkarmak için gitti, yılan otomobilden çıkıp itfaiye aracına sakladı Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin altına giren 1 metre uzunluğundaki boz yılan, araçtan inip müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracının tamponuna girdi.

İtfaiye ekipleri otomobile giren yılanı çıkarmak için gitti, yılan otomobilden çıkıp itfaiye...
19.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:25

İtfaiye ekipleri otomobile giren yılanı çıkarmak için gitti, yılan otomobilden çıkıp itfaiye aracına sakladı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin altına giren 1 metre uzunluğundaki boz yılan, araçtan inip müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracının tamponuna girdi.

Olay, Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin altına 1 metre uzunluğunda yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin sahibine ulaşıp aracın kapısını açtırdılar. Bütün aramalara ve müdahalelere karşı görülmeyen yılan, kendiliğinden aracın altından çıkıp, hemen yan tarafta bulunan itfaiye aracının tamponuna girdi.

Hem olay yerinde, hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliğinde yapılan tüm aramalara karşı aracın altına giren yılan bulunamadı.

Kaynak: İHA

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