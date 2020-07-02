İtfaiye ekipleri olası faciayı önledi Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Üçpınar kavşağında seyir halindeki bir araç alev aldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Üçpınar kavşağında seyir halindeki bir araç alev aldı. Olay yerine hızla ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, alevleri aracın LPG tüpüne ulaşmadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Üçpınar kavşağında seyir halindeki 45 HC 8890 plakalı Renault marka LPG'li araç alev aldı. İhbar üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangına yakın bir noktada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da olay yerine geçerek ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, alevleri aracın LPG tüpüne gelmeden söndürerek olası faciayı önledi. - MANİSA

Kaynak: İHA