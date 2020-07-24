İtfaiye ekipleri nehrin ortasında mahsur kalan martı için seferber oldu
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İtfaiye ekipleri nehrin ortasında mahsur kalan martı için seferber oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesi mevki'inde Sakarya Nehri'nde suyun üzerinde bulunan dal parçaları üzerine konan ve burada misina iplerine dolanarak mahsur kalan martı için itfaiye erleri seferber oldu.

İtfaiye ekipleri nehrin ortasında mahsur kalan martı için seferber oldu
24.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:43

Sakarya'nın Erenler ilçesi mevki'inde Sakarya Nehri'nde suyun üzerinde bulunan dal parçaları üzerine konan ve burada misina iplerine dolanarak mahsur kalan martı için itfaiye erleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu gövdesine dolanan misinalardan kurtarılan martı özgürlüğüne kavuştu.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Yeni Mahalle mevki'inden geçmekte olan Sakarya Nehri'nde suyun üzerinde bulunan dal parçaları üzerinde martının mahsur kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, gerekli ekipmanları giyerek mahsur kalan martıyı kurtarabilmek için harekete geçti.

Deniz Bisikleti yardımıyla nehre doğru açılan ekipler, martının mahsur kaldığı dal parçalarına ulaştı. Martının misina ipine dolandığını fark eden ekipler, martıyı mahsur kaldığı yerden kurtararak kıyıya çıkarttı. Gövdesi tamamıyla misinaya sarılı halde olan martı, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda dolandığı ipten tamamen kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen martı, doğal ortamına salınırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ise saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 itfaiye personelinin martıyı, mahsur kaldığı yerden kurtarması ve daha sonrasında uzun uğraşlar sonucu gövdesine dolanan misina iplerinden kurtararak özgürlüğüne kavuşturmaları yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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