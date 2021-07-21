İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı
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İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı Adana'da ağaçtaki ipe ayağı takılıp kalan leyleği itfaiye ekibi kurtarıp su verdikten sonra doğaya bıraktı Adana'da ağaçtaki ipe ayağı takılıp kalan leyleği itfaiye ekibi kurtarıp su verdikten sonra doğaya bıraktı.

İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı

Adana'da ağaçtaki ipe ayağı takılıp kalan leyleği itfaiye ekibi kurtarıp su verdikten sonra doğaya bıraktı

ADANA - Adana'da ağaçtaki ipe ayağı takılıp kalan leyleği itfaiye ekibi kurtarıp su verdikten sonra doğaya bıraktı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesinde çamlık alanda hayvanlarını otlatan bir kişi çam ağacından leylek sesi geldiğini duydu. Ağaca doğru baktığında bir leyleğin ayağına takılan ipten dolayı çam ağacına takılı kaldığını gördü. Bunun üzerine vatandaş Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Can-Kur ekipleri ağaca çıkarak leyleği kurtarma çalışması başlattı. Kısa sürede leyleğin ayağına takılan ipi kesip onun ağaçtaki esaretine son verdi. Ancak ağaçtan indirilen leyleğin ayağına dolaşan ip yerde yapılan müdahalenin ardından tamamen çıkartıldı. Günlerdin ağaçta mahsur kaldığı için aç ve susuz kalan leyleğe ekipler elleriyle su içirdi. Leylek daha sonra doğaya bırakıldı.

İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı
İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı
İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı
İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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