- İtfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldu
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- İtfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldu

- İtfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:15

- İtfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akziyaret Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kedinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyudan kediyi kurtarmak için halat sistemi kurdu.

Halat yardımıyla kuyuya inen bir itfaiye eri, kediyi kurtarma düzeneğine bağladı. Kuyudan, kurulan düzenekle çıkarılan kedi, doğaya bırakıldı.

- İtfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldu

Kaynak: İHA

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