İtfaiye ekipleri kayıp dananın peşinde

Midyat'ta kaçan ve vatandaşların bostanlarına girdiği belirlenen kayıp dana didik didik aranıyor

İtfaiyeciler dedektif gibi dananın izini sürüyor

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde itfaiye ekipleri, kaçan ve vatandaşların bostanlarına zarar veren dananın peşine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan itfaiye, didik didik danayı arıyor.

Çavuşlu mahallesinde ikamet eden, İbrahim Alkışlar'a ait dana 47 gün önce evden kaçtı. İnsanlardan korktuğu için kaçan dana mahalle kırsalında görünürken insan gördüğünde kaçıp kayıplara karışıyor. Sögütlü ve Gelinkaya mahalleleri bostanlarına giren dana şimdiye kadar 9 dönüm arazi bostanı tahrip ederken, bostan sahipleri her an kendi arazilerine girecek korkusuyla, arazilerini gözetliyorlar.

Çorak arazi olan bölgede, su olmadığından dananın susuzluğunu gidermek için kavun ve salatalıkları yediğini söyleyen mahalleliler ne yapacaklarını bilemiyorlar. Mahalle sakinleri, kendi imkanları ile çözüm bulamayınca Midyat itfaiye grup amirliğinden yardım istedi, bostanların bulunduğu bölgeye giden ekipler, ellerinde tüfeklerle danayı bayıltıcı iğne yapıp mahalle sakinlerini bu sıkıntıdan kurtarmak için çalışma başlattı. Dedektif gibi iz süren itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarda bir ize rastlayamadı. Havaların sıcak olması sebebiyle arazide, birkaç saat arama yapan itfaiyeciler ve mahalle sakinleri danayı bulamayınca evlerine geri döndü. Daha önce sulak bir yer olduğunu belirten köylüler, dananın bostanlarda bulunan, kavun ve salatalıklar yetişince artık uzak mesafede bulunan suya gitmeyip burada kavun salatalıklarını alın terleri ile ektikleri bostanlarını yediğini dile getirdi.

Dana sahibi İbrahim Alkışlar, danayı artık istemediklerini ve gördükleri yerde öldüreceklerini söyledi. Alkışlar, "Biz danayı artık istemiyoruz, danaya yaklaşabilsek görsek öldüreceğiz, gerekirse biz danadan vazgeçtik yalnız, mahalle sakinlerinin bostanlarına tahrip ettiği için mahalle sakinleri şikayetçi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim danamızı 47 gündür kayıptır, gittik Mardin Büyükşehir'e haber verdik, sıcak olduğu zaman, sıcaktan dana bostanlara geliyor. Susuzluğunu gidermek için salatalık, kavunu yiyor" dedi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise, gelen ihbarın ardından bölgeyi didik didik aradıklarını söyledi. Akkurt, "Çavuşlu mahallesinden, bize ihbar geldi dananın 47 gündür dışarıda olduğunu ve bostanlara zarar verdiği söylendi. Sögütlü ve Gelinkaya arasındaki bostanları telef ettiğini öğrendik. Dananın gidebileceği bölgelerde çalışma yaptık, iz sürdük ama danaya rastlayamadık" diye konuştu.