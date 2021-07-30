İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı
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İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı

İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri bir kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri bir kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

Aladağ ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve hala devam eden yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de karadan müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir kaplumbağa da yanmaktan son anda kurtardı. Alevlerin arasından alınan kaplumbağa, yangının olmadığı ormanlık alana bırakıldı. - ADANA

İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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