İtfaiye ekipleri kapıyı kırdı, alevlere müdahale etti
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İtfaiye ekipleri kapıyı kırdı, alevlere müdahale etti

10.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:27

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle itfaiye dairenin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Yangın, Efeler ilçesi Orta Mahalle 215 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Kilitli kapıyı kırarak açan itfaiye ekipleri yangına bahçeden de müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülürken, evde büyük maddi hasar oluştu. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlatılırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İtfaiye ekipleri kapıyı kırdı, alevlere müdahale etti
İtfaiye ekipleri kapıyı kırdı, alevlere müdahale etti
İtfaiye ekipleri kapıyı kırdı, alevlere müdahale etti
İtfaiye ekipleri kapıyı kırdı, alevlere müdahale etti
İtfaiye ekipleri kapıyı kırdı, alevlere müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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