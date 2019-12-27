İtfaiye ekipleri kafasına zincir dolanan köpek için seferber oldu
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İtfaiye ekipleri kafasına zincir dolanan köpek için seferber oldu

Erzincan'da kafasına zincir dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

27.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:24
İtfaiye ekipleri kafasına zincir dolanan köpek için seferber oldu

'da kafasına zincir dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kent merkezine bağlı 'nde ikamet eden bir kişi, bahçesindeki köpeğinin bağlı bulunduğu zincire dolandığını fark etti.

Güçlükle nefes alan köpeği kendi imkanları ile kurtaramayan kişi, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, titiz bir çalışma sonucu köpeği kurtardı.

Kaynak: AA
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