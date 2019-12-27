İtfaiye ekipleri kafasına zincir dolanan köpek için seferber oldu
Erzincan'da kafasına zincir dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Erzincan'da kafasına zincir dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kent merkezine bağlı Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, bahçesindeki köpeğinin bağlı bulunduğu zincire dolandığını fark etti.
Güçlükle nefes alan köpeği kendi imkanları ile kurtaramayan kişi, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, titiz bir çalışma sonucu köpeği kurtardı.