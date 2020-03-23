İtfaiye ekipleri çöp yangınını söndürdü
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İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa

İtfaiye ekipleri çöp yangınını söndürdü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

23.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:01
İtfaiye ekipleri çöp yangınını söndürdü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Aziziye Mahallesi'nde çöpte yangın çıktığı virüsün evlere duman halinde ulaştırıldığı ihbarı yapıldı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmayan vatandaşlar her olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaya başladı. Gelen bir ihbar ise yok artık dedirtti. Aziziye Mahallesi'nde çöp yangını ihbarı alan itfaiye ekiplerine vatandaş, çöp konteynerı içindeki yangın için "Evlerimize virüs duman yolu ile giriyor. Acil söndürün" dedi. Kısa süre içerisinde Düzce Belediyesi ekipleri Aziziye Mahallesi'nde bölgeye intikal ederek çöp yangınını söndürdü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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