İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi - Haberler
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İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi

Aydın Efeler ilçesinde yangın ihbarı üzerine bir eve giden ekipler, dumanların yükseldiği eve oksijen tüpü ile müdahale edebildi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Efeler ilçesinde yangın ihbarı üzerine bir eve giden ekipler, dumanların yükseldiği eve oksijen tüpü ile müdahale edebildi. Yanan ev çöp ev çıktı. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Efeler İlçesi 1646/1 sokak üzerdeki müstakile evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan eve dışardan su sıkarak müdahale etti. İçeride kimsenin bulunmadığı evi söndürmek için içeri giren itfaiye ekipler, içerisi çöple dolu olduğunu görünce içeriye oksijen tüpleri ile girebildi. Aşırı koku ve tüm odaları çöple dolu olan evde meydana gelen yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Mahalle sakinleri çevreye kötü koku yayan evin temizlenmesini istediler. - AYDIN

İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi

İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi

İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi

İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi

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