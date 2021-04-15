İtfaiye ekipleri, can dostlarının imdadına yetişti

Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, müdahil oldukları itfai olayların yanı sıra can dostlarımızın da yardımına koşuyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı yılın ilk üç ayında 269 can dostumuzu, mahsur kaldıkları yerlerden özenle kurtardı.

Yangınlara, kazalara, intihar vakalarının yanı sıra sayısız olaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, can dostlarımız için de seferber oluyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz; sıkıştıkları yerden çıkamayan, çukur veya suya düşerek mahsur kalan hayvanlara elini uzatıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 2021 yılının ilk üç ayında 269 can dostumuzun kurtarıldığı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "2021 yılının ilk çeyreğinde, 269 can dostumuzu kurtardık. Kedi, köpek ve kuşları, mahsur kaldıkları, sıkıştıkları veya düştükleri yerlerden alarak doğal yaşamlarına döndürdük. 2020 yılında da binlerce hayvanı kurtarmıştık. Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler