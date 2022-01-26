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İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, itfaiye ekipleri havaların aşırı derecede soğumasıyla birlikte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, itfaiye ekipleri havaların aşırı derecede soğumasıyla birlikte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan yüksek katlı binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının yere düşmesi vatandaşlar için tehlike oluşturuyordu. Belediye itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveninin yardımıyla binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçe merkezinde yağan yoğun karın ardından çatılarda buz sarkıtların oluştuğunu ve itfaiye ekiplerinin buzları temizlediklerini söyledi.

Öte yandan itfaiye yetkilileri ise vatandaşları buz sarkıtlarına karşı uyararak özellikle havaların soğuk olduğu bu dönemlerde binaların üzerinde oluşan buz sarkıtlarına karşı tedbir almaları gerektiğini kaydettiler. - ÇORUM

İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sungurlu, İtfaiye, Çorum, Yerel, Haber

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