İtfaiye ekipleri bu kez ipten aldı

-Kendini çamaşır ipi ile kalorifer borusuna asan kişiyi, camdan eve giren itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta çamaşır ipi ile kendini kalorifer borusuna asan kişiyi, itfaiye ekipleri camdan eve girip ipten sağ olarak almayı başardı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan M.T. isimli şahıs çamaşır ipi ile kendini asarak intihar etmek istedi. M.T.'nin intihar edeceğinden şüphelenen bir yakını durumu 112'ye ihbar edince olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kıramayan itfaiye ekipleri eve camdan girdi. M.T.'nin ipe asılı olduğu fark eden ekipler zaman kaybetmeden M.T.'yi ipten aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.T. bilinci açık olarak Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Komşuları M.T.'nin eşi ile boşanma aşamasında olduklarını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA