İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı
İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
14.09.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:41
İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı
Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
SİVAS - Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Olay, Kardeşler mahallesi Üniversite TOKİ'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ayağı asansöre sıkışan kediyi kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, 5 dakikalık operasyonla acılar içerisinde kıvranan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Ekipler tarafından kurtarılan kediye sahibinin kaşıkla su içermesiyse dikkat çekti.
Kaynak: İHA