İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı

Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

SİVAS - Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, Kardeşler mahallesi Üniversite TOKİ'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ayağı asansöre sıkışan kediyi kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, 5 dakikalık operasyonla acılar içerisinde kıvranan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Ekipler tarafından kurtarılan kediye sahibinin kaşıkla su içermesiyse dikkat çekti.

Kaynak: İHA