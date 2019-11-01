İtfaiye Ekim Ayı'nda 28 yangına müdahale etti

01.11.2019 16:16

5 adet itfaiye,kaza kırım aracı ve 28 personeli ile 7 gün 24 saat özverili bir çalışma yürüten, olaylara en kısa sürede müdahale eden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında ayrıca; 1 trafik kazası kurtarma operasyonunda ve 16 adet insan ve hayvan kurtarma operasyonunda aktif görev aldı.

Yangınların 1'i iş yeri, 3'ü ev, 4'ü araç, 20'si de ot, saman, balya, anız, baca, çöp konteyneri olarak istatistiklere geçti.

Müdürlük Ekim ayı içerisinde 23 iş yeri yangın güvenlik raporu işlemi ve 106 diğer itfai olayda da görev aldı.

İtfaiye Müdürlüğü, 28'si yangın olmak üzere Ekim ayında toplamda 188 olayla ilgili işlem yürüttü.

İtfaiye müdürlüğü yetkilileri, ihtiyaç anında itfaiye müdürlüğüne 110 yangın ihbar hattından ulaşılabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler