İtfaiye eğitmeninden deprem öncesi evlerde sabitlenmemiş eşya uyarısı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmeni Hasan Koyunlu, deprem anında en büyük risklerden birinin ev ya da ofislerdeki sabitlenmemiş eşyaların olduğunu belirterek, "Dekorasyon ya da mobilya olarak kullandığımız eşyalar, doğru yöntemlerle sabitlenmemişse maalesef olası bir sarsıntıda ciddi zararlar verebilir" dedi.

Son günlerde meydana gelen depremler, alınması gereken tedbirleri yeniden hatırlattı. Yıkım olmamasına rağmen bazı evlerde sabitlenmeyen aynaların, dekorasyon eşyalarının ve balkon camlarının sarsıntı sırasında düşerek kırılması depreme hazırlık aşamasında ev içinde alınacak tedbirlerin önemini gözler önüne serdi. Deprem öncesinde ve sırasında gösterilen reaksiyonun ciddi derecede önemli olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Hasan Koyunlu, bilinçli yaşamanın olası depremlerde hasarı azaltmada büyük rol oynayacağını vurguladı.

Deprem sırasında panik yapmanın yanlış kararlar vermeye yol açacağını belirten Koyunlu, "Deprem anında bizim tavsiyemiz öncelikle mümkün olduğunca vatandaşların sakinliklerini korumaları gerekiyor. Daha sonra bulundukları ortama uygun bir şekilde korunma yöntemlerini yapmaları gerekiyor. Buradaki en büyük faktör şu, vatandaşlarımızın mümkün mertebe terk etmemeleri, bulundukları noktada tut, kapan, tutun metodunu tercih ederek potansiyel bir yaşam boşluğu oluşturabilecek sağlam materyallerin yanında vücut bütünlüğünü korumalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.