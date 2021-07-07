İTFAİYE EĞİTİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İTFAİYE EĞİTİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

İTFAİYE EĞİTİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, düzenlediği eğitimlerle Büyükşehir Belediyesi personelini de bilgilendirmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, düzenlediği eğitimlerle Büyükşehir Belediyesi personelini de bilgilendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet grubu yangın ekibine, Batıkent İtfaiye Grup Amirliği'nde yangına müdahale eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları tarafından verilen eğitimlerde yangınların nedenleri, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın yerinde nasıl davranılması gerektiğine ek olarak mevcut yangın söndürme ekipmanlarını da tanıttı.

ESKİ ve Park Bahçeler Dairesi personellerine, Batıkent İtfaiye Grup Amirliği'nde düzenlenen eğitimde sözlü anlatım sonrası uygulamalı eğitim de veren itfaiye yetkilileri eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirdi.

Yetkililer farkındalığı arttırmak amacıyla eğitimlere devam edeceklerini belirterek, her zaman göreve hazır olduklarını ve personele hizmet içi eğitimlerinin devam edeceğini ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Zeki Müren Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Salih Uçan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İTFAİYE EĞİTİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:21:42. #1.16#

title