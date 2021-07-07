İTFAİYE EĞİTİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, düzenlediği eğitimlerle Büyükşehir Belediyesi personelini de bilgilendirmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, düzenlediği eğitimlerle Büyükşehir Belediyesi personelini de bilgilendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet grubu yangın ekibine, Batıkent İtfaiye Grup Amirliği'nde yangına müdahale eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları tarafından verilen eğitimlerde yangınların nedenleri, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın yerinde nasıl davranılması gerektiğine ek olarak mevcut yangın söndürme ekipmanlarını da tanıttı.

ESKİ ve Park Bahçeler Dairesi personellerine, Batıkent İtfaiye Grup Amirliği'nde düzenlenen eğitimde sözlü anlatım sonrası uygulamalı eğitim de veren itfaiye yetkilileri eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirdi.

Yetkililer farkındalığı arttırmak amacıyla eğitimlere devam edeceklerini belirterek, her zaman göreve hazır olduklarını ve personele hizmet içi eğitimlerinin devam edeceğini ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre