İtfaiye duvarın arasına sıkışan kediyi kurtardı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, itfaiye ekipleri yol ayrımında duvarın arasındaki boşluğa girerek sıkışan yavru kediyi, duvarı kırarak kurtardı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, itfaiye ekipleri yol ayrımında duvarın arasındaki boşluğa girerek sıkışan yavru kediyi, duvarı kırarak kurtardı. Gölcük Topçular Mahallesi D-130 Karayolu yol ayrımında duvarın arasındaki boşluğa giren yavru kedi sıkıştı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yavru kediyi kurtarabilmek için kırıcı matkap ile betonu kırdı. Yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yavru kedi daha sonra bölgede site sakinlerin sokak hayvanları için mama ve su koydukları kapların olduğu yere bırakıldı.

Kaynak: DHA