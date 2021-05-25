İtfaiye destekli kumar baskınında 18 kişiye, 78 bin lira ceza

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın çatı katında kumar oynandığı ihbarını alan polis, itfaiyeden destek istedi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın çatı katında kumar oynandığı ihbarını alan polis , itfaiyeden destek istedi. Merdivenli itfaiye aracının yardımıyla çatışa çıkan polis, 18 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. 18 kişiye koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 78 bin TL para cezası uygulandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şehitler Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Baskın için hazırlık yapan polis, itfaiye müdürlüğünden destek istedi. Merdivenli itfaiye aracının yardımıyla çatıya çıkan polis, kumar oynadığı tespit edilen 18 kişiyi suçüstü yakaladı. Polis 18 kişiye, kumar oynamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etme ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 78 bin lira cezai işlem uyguladı.

- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci