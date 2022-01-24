İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi - Haberler
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İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'da itfaiye ekipleri, dereye düşen cep telefonunu bulmak için arama çalışması yaptı.

ORDU (İHA) - Ordu'da itfaiye ekipleri, dereye düşen cep telefonunu bulmak için arama çalışması yaptı. Dalgaların etkisiyle sürüklendiği düşünülen telefon, arama çalışmalara rağmen bulunamadı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzeri, Bülbül Deresi'ni denize bağlayan noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden yürüdüğü esnada bir kişi, cep telefonunu köprüden düşürdü. Dereye yuvarlanan telefon, suyun bulanık olması nedeniyle gözden kayboldu. Bunun üzerine telefonun sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, özel korunaklı su geçirmez kıyafetler giyerek, dereye girdi. Ekipler, derenin denize kadar olan bağlantısını ve cep telefonunun ilk düştüğü alanda bir süre arama çalışması yaptı. Dalgaların etkisiyle sürüklendiği düşünülen telefon ise bulunamadı. - ORDU

İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Ordu, Yerel, Haber

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