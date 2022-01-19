İtfaiye'den toplu ulaşım şoförlerine eğitim

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü (KOBİTEM) ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü işbirliği ile İzmit bölgesinde toplu taşıma şoförlerine eğitimler vermişti. Aynı kapsamda Gebze bölgesi toplu taşıma şoförlerine de eğitim hizmeti verilmeye devam ediyor.

HEDEF GÜVENLİK VE ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ

KOBİTEM tarafından ilimizde görev yapan toplu taşıma şoförlerinin hizmet kalitesini artırmaya yönelik birçok eğitim veriliyor. Bu eğitimler içerisinde yangın güvenliği ve yangın durumunda yapılması gerekenler ile alakalı konular anlatılıyor. Eğitimler sayesinde toplu taşıma araçlarında karşılaşılabilecek yangın veya benzeri acil durumlarda, öncelikle vatandaşların ve sürücülerin güvenliği ve araçlarda meydana gelebilecek zararların engellenmesi hedefleniyor.

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