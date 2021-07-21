İtfaiye'de yoğun tempo devam ediyor

Kocaeli İtfaiyesi'nin kente daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa edilen yeni hizmet binası ve eğitim alanında çalışmalar tempolu bir şekilde ilerliyor.

Kocaeli İtfaiyesi'nin kente daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa edilen yeni hizmet binası ve eğitim alanında çalışmalar tempolu bir şekilde ilerliyor.

TÜM KATLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında İdari Bina'da zemin katta tuğla duvar imalatlarına devam ediliyor. 1. katta ise kalıp sökümü tamamlanırken tuğla duvar imalatlarına başlanılacak. Çatı döşemesinde ahşap çatı imalatlarına devam edilirken asansör kulesinin parapetlerinin ve döşemesinin betonu da döküldü.

ÇEVRE İMALATLARI DA YAPILIYOR

Diğer yandan çevre imalatlarına da devam ediliyor. Bu kapsamda interteks fuar merkezi cephesinde çevre duvarı temel betonu döküldü. Yine outlet center cephesinde çevre duvarı için kazı yapılarak grobetonu dökülecek. Otopark yapılacak alanda mevcutta bulunan betonların kırımına ise devam ediliyor.

EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

Yüksek açı kurtarma kulesi ve yangın kulesi merdiveninde boya imalatları yapılıyor. Kazan dairesi kolon ve çatı döşemesi betonu da çalışmalar kapsamında döküldü. Havuz perdelerinin dış yüzeylerinde yalıtım imalatlarına devam ediliyor.

20 BİN 630 METREKARELİK ALANDA

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

İdari Bina'da zemin katta; Haber Merkezi, Vardiya Amiri Odası, Dinlenme Odaları, Lojistik Grup Amirliği Odası, İletişim Odası, Ofis, Gönüllü İtfaiyeci Odası, Yatakhaneler, Yemekhane, Spor Salonu, Giyinme Odası ve WC'ler bulunacak. 1. Normal katta ise; Başkan Odası, Ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), Arşivler, Sivil Savunma Uzmanı Odası, Müdür Odaları, Mescitler ve WC'ler yer alacak.

EĞİTİM ALANINDA YOK YOK

Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında; Eğitmen İdari Bina, Malzeme Depo Konteyner, Konteyner Kule, Uçurum Kulesi, Deprem Simülasyon Alanı ve Güvenlik Kulübesi olacak.

KOCAELİ İTFAİYESİ'NİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi'nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

Kaynak: Habermetre