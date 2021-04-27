İtfaiye'de makina bakımları için eğitim verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, PRS Bilgilendirme Firması ile protokol yaptı. Yapılan protokol kapsamında itfaiyede çalışan personellere standartlara uygun olarak makine bakımcı eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki itfaiye personellerine 3. Seviye Makine Bakım eğitimi aldırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, PRS Bilgilendirme Firması ile yaptığı protokol kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 630 personel standartlara uygun olarak makine bakımcı eğitiminden geçti.

Eğitim sonunda, yapılan uygulamalı ve yazılı sınavda başarılı olan personellere bakanlık onaylı 3. Seviye makine bakımcı belgesi verildi. Prosedürleri ortadan kaldırmaya, bakım masraflarını azaltmaya yönelik yapılan eğitim programı sonrasında itfaiye bünyesinde bulunan makinaların kullanımı ve basit bakımları, belgelerini alan personeller tarafından yapılacak. Böylelikle makinaların bakımları için yazışma ve bekleme süresini ortadan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, personeller tarafından yapılan makinaların bakımları sonrasında hizmeti vatandaşlara daha hızlı ulaştıracak.

Kaynak: Bültenler