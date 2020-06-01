İtfaiye Dairesi'nin bazı birimler yeni merkeze taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtfaiye Dairesi'nin bazı birimler yeni merkeze taşındı

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde çalışmalar tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.

İtfaiye Dairesi'nin bazı birimler yeni merkeze taşındı
01.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:58

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde çalışmalar tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde şeker arazisinin bir bölümünde yapımına başlanan yeni İtfaiye Merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğü Ruhsat Amirliği, Eğitim Amirliği ve Raporlama birimleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni binada hizmet vermeye başladı.

İtfaiye araçlarının da önümüzdeki günlerde taşınacağı Yeni İtfaiye Merkezi bünyesinde; 8 peron ile garaj, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimler bulunuyor.

Yeni binanın resmi açılış törenin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye teşkilatını modern bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "Kutsal bir görevi ifa eden gece gündüz demeden 7/24 çalışan itfaiye teşkilatımızın çalışma ortamlarını daha nezih ve modern bir yapıya kavuşturduk. Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmeden çalışmalarına devam etti.

Geçtiğimiz hafta inşaatı tamamlanan merkezimizin çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları da bu hafta sonu itibariyle tamamlandı" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Ali Babacan Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Kenan Doğulu Hande Ataizi
Spor Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Cep Telefonu
Şu an buradasınız: İtfaiye Dairesi'nin bazı birimler yeni merkeze taşındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:58:47. #1.15#
title