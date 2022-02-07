İTFAİYE DAİRE BAŞKANI'NDAN SU DOLUM TESİSİNDEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

EYÜPSULTAN'da, depo ve doğal kaynak su dolum tesisi olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak "Yangın yüzde 80 kontrol altında. 50 araç 150 personelle yangına müdahalemize devam ediyoruz" dedi.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisindeki yangına kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Remzi Albayrak, "Alevli yanmalar var. Ağırlıklı olarak bazı plastik malzemeler var. Söndüğü zaman bu malzemeler yanmadan kaynaklı olarak ince bir tabaka oluşturuyor, sönmüş gibi gözüküyor ama deponun gıda ve temizlik malzemesi ile dolu olmasından kaynaklı olarak alttan tekrar alevleniyor. Biz şu anda o tekrar tekrar alevlenen yerlere müdahale ediyoruz. Yangının çıkış nedenini biz de bilmiyoruz. Nedenini ancak yangın söndürüldükten sonra yapılacak incelemeler ile belirleyeceğiz. Ekipler buraya geldiğinde şu karşıdaki gıda deposu olan yerin sağ tarafında alevli yangın ormana, ağaçlık kısımlara doğru meyil almış. Arkadaşlar orada hemen çalışmalarına başlamışlar. Rüzgarın ters esmesiyle alevler su deposu olan binaya doğru yönelmiş. Binaların sağından ve solundan müdahale ederek alevleri boğmaya çalışmışlar şu anda da o işlemler devam ediyor. Yer yer alevli yanmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde kontrol altına alırız. Ormana da sıçrayabilirdi. Görüntüye üstten bakılınca sanki böyle ormanlık alan yanıyor gibiydi ama şükürler olsun orada bir tehlike kalmadı" dedi

"YANGIN YÜZDE 80 KONTROL ALTINA ALINDI"

Remzi Albayrak "Yangın yüzde 80 kontrol altında. Bir şahsın zarar gördüğüne dair bir rapor gelmedi. İçerideki sıvı yağların ve deodorant tarzı bazı malzemelerin patlamasından kaynaklı küçük patlamalar gerçekleşiyor. Yangın önlemleri ile ilgili de bazı şüphelerimiz var. Yeterli yangın önlemi de olmayabilir ama bunu söylemek için de çok erken. Ağzına kadar doldurulmuş bir depo var. İçeride tuvalet kağıdı kağıt mendiller gibi yanıcı malzemeler var. 50 araç 150 personelle yangına müdahalemize devam ediyoruz" diye konuştu.