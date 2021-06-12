Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
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Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme Antalya'da itfaiyeden 40 metrelik falezlerde ceset çıkarma operasyonu Falezlerde bulunan erkek cesedini itfaiye ekipleri kurduğu ipli sistemle çıkarttı Meraklı vatandaşlar ise cesedi görmek için birbiriyle yarıştı Antalya'da 40...

İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme

Antalya'da itfaiyeden 40 metrelik falezlerde ceset çıkarma operasyonu

Falezlerde bulunan erkek cesedini itfaiye ekipleri kurduğu ipli sistemle çıkarttı

Meraklı vatandaşlar ise cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

ANTALYA - Antalya'da 40 metrelik falezlerde bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çıkarıldı. Polis cesedi görmek isteyen meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.

Edinilen bilgiye göre, Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde erkek cesedi olduğunu gören bir amatör balıkçı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi. Dalgaların yüksek olması nedeniyle deniz polisi, cesedin bulunduğu kayalık alana yanaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istendi. Polis ekipleri cesedi görmek isteyen seyir teraslarındaki meraklı kalabalığı güçlükle uzaklaştırdı. Bölgeye gelen itfaiye yaklaşık 40 metre aşağıya kurduğu ipli sistemle cesedin olduğu yere indi. Kaşık sedyeye bağlanan ceset itfaiye eri eşliğinde yukarı çekildi. Cesedi çekme işlemlerine vatandaşlar da yardım etti. Çalışmalar esnasında kayalık alan üzerinde bulunan gençleri polis düdük çalarak uzaklaştırdı. Polisin tüm uyarıları güvenlik şeridine rağmen meraklı kalabalık korkuluklar üzerinden çalışmalarını izlemeye devam etti. 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapın ilk çalışmada şahsın düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme
Son dakika! İtfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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