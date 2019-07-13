İtfaiye, Bodrum yangınına 56 personelle müdahale etti

Muğla'nın Bodrum İlçesi Karabağ Mahallesi Mandıra mevkiinde Cuma günü saat 14.30 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgede bulunan vatandaşların 112 ihbar hattına yangın ihbarı vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine ulaşarak alevlere müdahaleye etmeye başladı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için büyük mücadele veren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 13 araç ve 56 personel ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 3 arazöz, 13 personel ve 3 helikopter ile yangına müdahale etti.

Ayrıca tatil sitelerine yaklaşan yangını tatilciler, süpürge, kürek ve taşlarla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Saat 14.30 sıralarında başlayan yangın gece saat 02.00'de kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 35 hektarlık otluk ve makilik alan zarar gördü. Bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının da tamamlandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA