İtfaiye binasının ihale ile satılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Azmimilli Mahallesindeki itfaiye binasının bulunduğu arsa ile Arapçiftçiliği mahallesindeki arsanın ihalesi 06 Temmuz'da Düzce Belediyesinde gerçekleştiriliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Azmimilli Mahallesindeki itfaiye binasının bulunduğu arsa ile Arapçiftçiliği mahallesindeki arsanın ihalesi 06 Temmuz'da Düzce Belediyesinde gerçekleştiriliyor.

Mülkiyeti Düzce Belediye Başkanlığı'na ait olan ve Azmimilli Mahallesinde bulunan İtfaiye Binası arsası ile Arapçiftliği Mahallesinde bulunan arsanın ihalesi 6 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilecek. İhalenin ardından Düzce Belediyesi İtfaiye hizmet binasının yeni sahibi belli olacak.

Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, encümen huzurunda yapılacak olan ilk ihale saat 15.00'da Arapçiftliği Mahallesinde 139 ada 8 parselde bulunan arsaya yönelik yapılacak. Tahmini bedeli 416 bin 454,50 TL olan arsanın geçici teminat bedeli ise 12 bin 493,64 TL olarak belirlendi. Saat 15.30'da yine aynı yerde gerçekleşecek olan mevcut itfaiye binasının bulunduğu Azmimilli Mahallesi 220 Ada 1 Parsel konumlu arsa ihalesinde tahmini bedel 4 milyon 412 bin 360 TL, geçici teminat bedeli ise 132 bin 370,80 TL olarak belirlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı