İtfaiye bayram tatilinde 218 olaya müdahale etti
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İtfaiye bayram tatilinde 218 olaya müdahale etti

İtfaiye bayram tatilinde 218 olaya müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Tatil sürecinde yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiği ve yerleşik nüfusla birlikte Bayram süresinde 6 milyon kişinin bulunduğu Muğla'da, İtfaiye ekipleri 9 günde 218 olaya müdahale etti.

Ekipler, 6'sı orman yangını olmak üzere 13 İlçede 16'sı ev, 12'si işyeri,11'i araç,1'i yat, 6'sı orman, 74 ot, çöp, anız ve 8 elektrik trafo yangını olmak üzere toplam 128 yangına müdahale etti.

Ayrıca, il genelinde oluşan araç trafiği nedeniyle yaşanan kazalara kısa sürede müdahale eden ekipler, 22 trafik kazası, 55'i hayvan ve 13'ü insan olmak üzere 90 kurtarma gerçekleştirdi. Vatandaşların sorunsuz bir Bayram geçirmeleri için teyakkuz halinde olan ekipler, bu süreçte önemli bir başarıya imza attı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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