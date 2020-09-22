İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçlar, vatandaşlar tarafından çekildi
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İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçlar, vatandaşlar tarafından çekildi

BURSA'da mobilya fabrikasının en üst katında yangın çıktı.

İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçlar, vatandaşlar tarafından çekildi
22.09.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:58

BURSA'da mobilya fabrikasının en üst katında yangın çıktı. İtfaiye araçlarının geçişini engelleyen 3 araç, onlarca kişi tarafından çekildi. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmayla söndürülen yangını, çevredekiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.

Yangın, saat 16: 30 sularında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları, fabrikanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan 3 araç sebebiyle sokağa giremedi. Sahibine ulaşılamayan araçlar, onlarca kişi tarafından çekildi. Araçların çekilmesinin ardından mobilya fabrikasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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