İtfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı
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İtfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.

30.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:18
İtfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı

'in Eruh ilçesinde aracının çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dih Mahallesinde Mevlüt Ertuğrul'un kullandığı aracı, Hatice İdin'e (6), çarptı.

İdin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan İdin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İtfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı
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