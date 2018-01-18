İtfaiye Aracından Sızan Köpük Caddeyi Beyaza Bürüdü

Çorum'da itfaiye aracındaki sentetik köpüğün yola dökülmesi nedeniyle cadde beyaza büründü.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki metruk bir binadaki yangına müdahale eden Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede söndürülen yangının ardından olay yerinden ayrıldı.

Samsun karayolu üzerindeki itfaiye müdürlüğüne dönen bir itfaiye aracının tankından, kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi'ne sentetik köpük döküldü. Caddenin Saat Kulesi ile itfaiye müdürlüğü arasındaki yaklaşık bir kilometrelik bölümüne dökülen sentetik köpük, yağmurun ve yoldan geçen araçların da etkisiyle yayılarak, gidiş istikametindeki tüm şeritleri kapladı.

Refüjün ikiye böldüğü caddenin bir tarafının köpük nedeniyle beyaza bürünmesi ilginç görüntü oluşturdu. Sürücülerin yanı sıra cadde üzerindeki esnaf ve yolun karşısına geçen vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla caddenin fotoğrafını çekti.

Vatandaşların yoğun kullandığı, yaya geçitlerinin olduğu bölgelerdeki sentetik köpük, belediye görevlileri tarafından temizlendi.

Caddedeki sentetik köpük, yağmurun da etkisiyle bir süre sonra dağıldı.