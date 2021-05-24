İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı
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İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı

İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralıya anında müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralının hayata tutunmasını sağladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralıya anında müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralının hayata tutunmasını sağladı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekipleri, TEM Otoyolu Darıyeri Yörükler mevkiinde önünde ilerleyen tırın dorsesine arkadan çarpan ticari araç içerisinde sıkışan yolcu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çarpmanın etkisiyle tüm ağ parçaları ve tavanı hasar gören otomobilde yolcu olarak bulunan E.U. isimli şahsın sıkıştığını gördü. Hızlı şekilde yaralının sıkıştığı yerden çıkarılması için mücadele başlatan ekipler, 15 dakika içerisinde kurtardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. - DÜZCE

İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı
İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı
İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı - Haberler
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