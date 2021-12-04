İTFAİYE ARACI FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜ - Haberler
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İTFAİYE ARACI FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir ikamette çıkan yangını söndürmek için giden itfaiye aracı, foseptik çukuruna düştü.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir ikamette çıkan yangını söndürmek için giden itfaiye aracı, foseptik çukuruna düştü. İtfaiye erleri önce yangını söndürdü ardından itfaiye aracını kurtarmak için mücadele etti.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Müstakil evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen itfaiye aracı, manevra yaptığı sırada sol arka tekeri foseptik çukuruna düştü. Ekipler, önce yangını söndürdü daha sonra da kendi araçlarını çıkarmak için çaba sarf etti. Yağan yağmura rağmen mücadele eden ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

İTFAİYE ARACI FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜ

İTFAİYE ARACI FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜ

İTFAİYE ARACI FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜ

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