İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Ramazan Yolalan'ın kullandığı 09 AB 383 plakalı itfaiye aracı, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Arpaz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ve 2 itfaiye personeli yaralandı.
Sürücü Yolalan, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, hafif yaralı 2 itfaiye personeline ise kaza yerinde müdahale edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır da olay yerine giderek bilgi aldı.
Öte yandan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA