İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Ramazan Yolalan'ın kullandığı 09 AB 383 plakalı itfaiye aracı, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Arpaz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ve 2 itfaiye personeli yaralandı.

Sürücü Yolalan, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, hafif yaralı 2 itfaiye personeline ise kaza yerinde müdahale edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır da olay yerine giderek bilgi aldı.

Öte yandan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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